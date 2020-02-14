Пять человек погибли в ДТП под Тамбовом
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На трассе в Тамбовской области лоб в лоб столкнулись «Газель» и грузовик, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя УМВД по региону.
Он уточнил, что авария случилась на 499-м км автодороги Р-22 «Каспий» в Самарском районе.
«В результате лобового столкновения двух транспортных средств четыре пассажира «Газели » и водитель погибли на месте происшествия», — рассказал представитель ведомства.
На месте аварии находятся полицейские.
Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.