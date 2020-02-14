Пять человек погибли в ДТП под Тамбовом

На трассе в Тамбовской области лоб в лоб столкнулись «Газель» и грузовик, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя УМВД по региону.

Он уточнил, что авария случилась на 499-м км автодороги Р-22 «Каспий» в Самарском районе.

«В результате лобового столкновения двух транспортных средств четыре пассажира «Газели » и водитель погибли на месте происшествия», — рассказал представитель ведомства.

На месте аварии находятся полицейские.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.