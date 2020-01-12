Водитель внедорожника спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке

В УМВД России по Приморскому краю рассказали, что водитель внедорожника спровоцировал массовую аварию и при оформлении протокола сопротивлялся полицейским во Владивостоке, передает РИА «Новости».

Автовладелец ночью в районе остановки «Магнитогорская» во Владивостоке столкнулся на дороге в тремя другими машинами. Установлено, что он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего произошло массовое ДТП.

Также в УМВД добавили, что во время оформления протокола водитель внедорожника отказался проходить медосвидетельствование о наличии алкоголя.

Известно, что в результате аварии пострадал 9-летний ребенок. Его отправили на амбулаторное лечение.

В настоящее время проводится проверка по факту инцидента. Против водителя внедорожника возбудили административные материалы по ст. 12.26 КоАП страны («Отказ от прохождения медицинского освидетельствования») и по ст. 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

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