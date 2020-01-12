Водитель внедорожника спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
В УМВД России по Приморскому краю рассказали, что водитель внедорожника спровоцировал массовую аварию и при оформлении протокола сопротивлялся полицейским во Владивостоке, передает РИА «Новости».
Автовладелец ночью в районе остановки «Магнитогорская» во Владивостоке столкнулся на дороге в тремя другими машинами. Установлено, что он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего произошло массовое ДТП.
Также в УМВД добавили, что во время оформления протокола водитель внедорожника отказался проходить медосвидетельствование о наличии алкоголя.
Известно, что в результате аварии пострадал 9-летний ребенок. Его отправили на амбулаторное лечение.
В настоящее время проводится проверка по факту инцидента. Против водителя внедорожника возбудили административные материалы по ст. 12.26 КоАП страны («Отказ от прохождения медицинского освидетельствования») и по ст. 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Бетономешалка столкнулась с шестью автомобилями во Владивостоке
— Во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»