Пешеход скончался после ДТП на Варшавском шоссе

В районе станции метро «Нагатино» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что водитель такси пытался «подрезать» другой автомобиль после чего влетел на тротуар, где находились пешеходы.

В результате инцидента женщина была доставлена в первую городскую больницу.

Также 39-летний мужчина со множеством переломов без сознания был направлен в шоковое отделение, где затем скончался.

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