Пешеход скончался после ДТП на Варшавском шоссе
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В районе станции метро «Нагатино» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что водитель такси пытался «подрезать» другой автомобиль после чего влетел на тротуар, где находились пешеходы.
В результате инцидента женщина была доставлена в первую городскую больницу.
Также 39-летний мужчина со множеством переломов без сознания был направлен в шоковое отделение, где затем скончался.
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