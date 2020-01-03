Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Вологодской области

На трассе в Вологодской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, еще четыре получили травмы, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Уточняется, что авария произошла недалеко от деревни Полдарса Великоустюгского района.

По данным МВД, погиб 24-летний мужчина и 47-летняя женщина. Четыре человека госпитализированы с травмами.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.