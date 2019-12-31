В Госдуме рассмотрят законопроект о штрафе за неоплату проезда по платным дорогам

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам. Соответствующий документ выложили на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Предполагается, что собственнику или водителю легковушки за неоплаченный проезд будут выписывать штраф на сумму 2,5 тыс. рублей.

При этом для грузовой машины он составит 5,5 тыс. руб.

Как стало известно, выявлять нарушения станут специальные технические средства, которые будут снимать их на фото и видео.

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