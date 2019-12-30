В ДТП с трамваем в Петербурге пострадал ребенок

В Санкт-Петербурге на проспекте Культуры трамвай столкнулся с внедорожником. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля не предоставил преимущество на дороге и совершил столкновение с трамваем.

В результате аварии мальчик 2012 года рождения, находящийся во внедорожнике, получил серьезные травы.

Уточняется, что ДТП произошло в Выборском районе у дома номер 4 по проспекту Культуры.

По факту случившего проводится проверка, устанавливаются детали происшествия.