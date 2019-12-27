МЧС показало видео с места аварии автобуса под Липецком

<img src="//img.gazeta.ru/files3/472/12886472/TASS_37543831-pic905-895x505-33383.jpg">

МЧС опубликовало видеозапись, на которой видны последствия ДТП с рейсовым автобусом, перевернувшимся в Липецкой области.

На кадрах изображены спасатели, которые находятся возле перевернувшегося автобуса. Они внимательно осматривают автомобиль. Вокруг машины разбросаны вещи, вероятно выпавшие из автобуса при аварии.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на 356 км трассы М-4 Дон. Автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, опрокинулся. В результате этого из-за полученных травм два человека скончались, а еще восемь — госпитализированы. Всего в салоне находились 19 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— После смертельного ДТП с автобусом под Липецком возбуждено уголовное дело

— СК назвал предположительную причину смертельного ДТП с автобусом под Липецком

— Стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом в Липецкой области