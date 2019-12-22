23 человека погибли в ходе протестов в Индии

23 человека погибли в ходе массовых выступлений против закона об индийском гражданстве, сообщает Associated Press.

Протестные акции охватили Индию несмотря на запрет правительства на публичные собрания и приостановку интернет-услуг во многих частях страны.

Закон позволяет индуистам, христианам и другим религиозным меньшинствам, находящимся в Индии незаконно, получить индийское гражданство страны. При этом действие закона не распространяется на мусульман.

Протестующие считают закон нарушением светской конституции Индии и попыткой правительства премьер-министра страны Нарендры Моди маргинализация 200 миллионов мусульман, проживающих в стране.

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