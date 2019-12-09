Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя главы Минкомсвязи Максима Паршина.
По последней информации, данные о продавце, покупателе и транспортном средстве будут заполняться в договоре автоматически.
Кроме того, на основе договора будут формироваться черновики заявлений на регистрацию автомобиля новым владельцем и о прекращении регистрации предыдущим.
Отмечается, что заверяться договор будет электронной подписью.
Запуск сервиса для физических лиц на данный момент планируется на 2020 год.
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