Виновника ДТП в Нижнем Новгороде лишали прав за пьяное вождение

Водителя, ставшего виновником ДТП в Нижнем Новгороде, ранее лишали прав за вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя машинами, одна из которых вылетела на тротуар и наехала на группу пешеходов.

В ГИБДД отметили, что водитель, находившийся за рулем автомобиля Toyota, ранее лишался прав за вождение в нетрезвом виде, однако срок лишения истек.

Ранее стало известно, что в результате аварии в Нижнем Новгороде погибла школьная учительница, сопровождавшая детей в театр. Еще один взрослый и десять детей были госпитализированы.

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