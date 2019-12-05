ДТП с 14 автомобилями в Петербурге спровоцировал пьяный водитель

Водитель Audi A7, который стал виновником ДТП с участием 13 машин на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что это выяснилось после проведения соответствующей экспертизы.

«Водитель автомобиля Audi управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — 0,518 мг/л. Допустимо 0,16 мг/л», — сообщили в ГИБДД.

В ведомстве добавили, что находившиеся в автомобиле водитель и пассажирка были не пристегнуты, из-за чего женщина вылетела из легковушки.

Ранее сообщалось, что авария на Выборгском шоссе в Петербурге произошла 5 декабря.

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