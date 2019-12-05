В ДТП с маршруткой в Калуге пострадали 26 человек

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В результате столкновения маршрутного такси с мачтой освещения в Калуге пострадали 26 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как отмечается, инцидент произошел на на улице Георгия Амелина возле дома №29.

Сообщается, что среди пострадавших один ребенок.

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.

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