В ДТП с маршруткой в Калуге пострадали 26 человек
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В результате столкновения маршрутного такси с мачтой освещения в Калуге пострадали 26 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Как отмечается, инцидент произошел на на улице Георгия Амелина возле дома №29.
Сообщается, что среди пострадавших один ребенок.
В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.
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