Количество жертв аварии автобуса в Тунисе возросло до 26

Количество погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось. Об этом сообщает радиостанция Mosaïque FM.

Отмечается, что на данный момент погибшими числятся 26 человек, среди них россиян нет.

Уточняется, что предварительной причиной стало, что водитель не справился с управлением во время выполнения поворота на опасном участке дороги. Транспортное средство следовало по маршруту в город Айн-Драхам.

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