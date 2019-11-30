Муляжи дорожных камер в Москве заменят на настоящие

В Москве более 800 муляжей дорожных камер будут заменены на комплекции фотовидеофиксации в 2020 году. Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столицы в Twitter.

Отмечается, что на данный момент в Москве установлены 387 обычных муляжей и 424 муляжа с функцией мониторинга потока.

По заявлению ЦОДД, в следующем году все муляжи будут заменены на рабочие комплексы.

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