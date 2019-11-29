Строительство моста через Амур в Китай завершилось в Благовещенске

В Благовещенске завершили строительство моста из России в Китай, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он добавил, что через несколько дней состоится открытие газопровода «Сила Сибири» для поставок российского газа в Китай.

Кроме того, в регионе стартовало строительство уникальной трансграничной канатной дороги.

Уточняется, что возведение мостового перехода в китайский Хэйхэ началось в 2016 году, стыковка двух частей состоялась 31 мая 2019 года.