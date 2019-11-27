В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП в Доминикане россиянах
Руководитель отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов рассказал о состоянии российских туристов, пострадавших в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Доминиканской республике, передает РИА «Новости».
Он сообщил, что одной из пострадавших россиянок ампутировали обе руки.
Дипломат уточнил, что большинство пострадавших являются москвичами.
Евдокимов также добавил, что в автобусе находились дети.
По его словам, их было в транспорте от трех до девяти человек.
Ранее стало известно, что всего автобус перевозил 39 российских туристов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Доминикане автобус с россиянами опрокинулся после ДТП
— Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Доминикане
— Названа причина ДТП автобуса с россиянами в Доминиканской республике