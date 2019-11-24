В Самаре горящую иномарку потушили канализационными стоками

Едущая по одной из дорог Самары иномарка загорелась, после чего ее пришлось тушить шлангом от «КамАЗа»-ассенизатора. Соответствующее видео выложили во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как у BMW X6 горит пространство под капотом.

Однако водитель подъехавшего «КамАЗа» помог владельцу автомобиля потушить пожар, использовав для этого шланг ассенизаторской машины.

Отмечается, что во время тушения легковушку обдали канализационными стоками.

Пострадавших в результате инцидента не было, сообщает ГТРК «Самара».