Подростки без прав разбились в ДТП в Бурятии

В Бурятии в селе Телемба автомобиль, водитель которого не имел водительского удостоверения, врезался в дерево и опрокинулся. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что в результате ДТП два человека погибли на месте, еще двое скончались в больнице, остальные — находятся в медучреждении с травмами. Всего в транспортном средстве находились восемь человек.

Жертвами ДТП стали подростки в возрасте от 17 до 20 лет. Находившийся за рулем не имел водительских прав, а автомобиль принадлежал его родственнику.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Под Тулой подросток врезался в машину с полицейскими

— Полиция проводит проверку после ДТП с пьяным подростком на Кубани