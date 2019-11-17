Подростки без прав разбились в ДТП в Бурятии
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В Бурятии в селе Телемба автомобиль, водитель которого не имел водительского удостоверения, врезался в дерево и опрокинулся. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что в результате ДТП два человека погибли на месте, еще двое скончались в больнице, остальные — находятся в медучреждении с травмами. Всего в транспортном средстве находились восемь человек.
Жертвами ДТП стали подростки в возрасте от 17 до 20 лет. Находившийся за рулем не имел водительских прав, а автомобиль принадлежал его родственнику.
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