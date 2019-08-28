Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Ижевске
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Шесть человек пострадали в ДТП с городским автобусом в Ижевске. Об этом сообщили в местном отделении ГИБДД, передает РИА «Новости».
Уточняется, что автобус столкнулся с автомобилем, который выехал на встречную полосу.
Отмечается, что в автобусе в момент аварии находилось 37 человек.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля и пять пассажиров автобуса получили травмы разной степени тяжести.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что автобус протаранил девять машин в Кирове.