Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Ижевске

Шесть человек пострадали в ДТП с городским автобусом в Ижевске. Об этом сообщили в местном отделении ГИБДД, передает РИА «Новости».

Уточняется, что автобус столкнулся с автомобилем, который выехал на встречную полосу.

Отмечается, что в автобусе в момент аварии находилось 37 человек.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и пять пассажиров автобуса получили травмы разной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что автобус протаранил девять машин в Кирове.