Минтранс предлагает поменять ПДД для электробайков и сегвеев

В ГИБДД проинформировали о сроках окончания пересмотра правил дорожного движения (ПДД) для сегвеев и для электробайков, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, пересмотра этих правил завершится к концу текущего года. Минтранс уже разработал соответствующий проект постановления. В ведомстве полагают, что речь идет об актуальных проблемах.

«МВД России планируется в 2019 году завершить исследование об определении административно-правового статуса участников дорожного движения, использующих ЭМТС», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что мотоциклистам и владельцам японских машин позволили использовать более компактные и удобные регистрационные знаки.