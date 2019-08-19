ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области

В Карасукском районе Новосибирской области произошла авария с участием микроавтобуса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГО и ЧС района.

По последним данным, в результате ДТП погиб один человек, а еще девять — пострадали.

«По нашим данным, один погибший — гражданин Армении», — добавили в службе.

В настоящее время подробности аварии пока неизвестны. По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.