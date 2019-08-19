ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области
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В Карасукском районе Новосибирской области произошла авария с участием микроавтобуса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГО и ЧС района.
По последним данным, в результате ДТП погиб один человек, а еще девять — пострадали.
«По нашим данным, один погибший — гражданин Армении», — добавили в службе.
В настоящее время подробности аварии пока неизвестны. По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.