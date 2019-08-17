Названа возможная причина ДТП с автобусом в Перми

В Перми ДТП с автобусом могло произойти в результате технической неисправности транспортного средства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как отмечается, водитель автобуса въехал в бетонную стену в районе остановки «Лесозавод».

Также уточняется, что на настоящий момент департамент дорог и транспорта начал проверку по факту ДТП, а именно — выясняется скорость движения автобуса и запрашиваются видеоматериалы.

В Перми автобус попал в ДТП, столкнувшись с препятствием. В транспорте находились 59 человек, из них 22 пострадали, в том числе восемь детей, одна женщина скончалась.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до 22.