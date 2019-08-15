Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне

В четверг, 15 августа, на федеральной трассе «Кавказ» в Чечне в результате ДТП погибли шесть человек. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД МВД по Чеченской республике.

Сообщается, что авария с участием двух легковушек случилась недалеко от поста при въезде в Грозный.

По имеющейся информации, один человек пострадал. Его уже госпитализировали.

Как стало известно, на данный момент выясняются обстоятельства аварии, а также устанавливаются личности погибших.

Ранее сообщалось, что три человека погибли из-за ДТП в Башкирии.