На МКАДе произошло ДТП с участием 5 автомобилей

На северо-западе Москвы на 76-м километре МКАД произошло крупное ДТП. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что в дорожном инциденте столкнулись пять машин: две грузовые и три легковые.

Уточняется, что в аварии пострадали четыре человека.

Во время столкновения одна из грузовых машин съехала на остановку, которая находилась на обочине. Людей на ней не было.

Заявляется, что были перекрыты три из пяти полос движения.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.