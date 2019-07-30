Заблокировать BlaBlaCar вновь хотят в России

Общероссийское объединение пассажиров предложило заблокировать сервис поиска попутчиков BlaBlaCar и обратилось в Госдуму с такой идеей. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что организация просит внести сервис в реестр запрещенных ресурсов и запретить его деятельность.

Издание называет причину такого отношения к сервису — это его сотрудничество с нелегальными перевозчиками.

Планируется, что внесенное предложение обсудят в Госдуме осенью.

Как отмечается, в 2018 году заблокировать сервис просили десятки автоперевозчиков и автовокзалов.

Ранее сообщалось, что в России обратились в суд с требованием запретить BlaBlaCar.