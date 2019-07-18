Путин поручил правительству решить вопрос с отменой штрафов

Президент России Владимир Путин поручил правительству решить проблему с отменой штрафов, зафиксированных камерами, установленными с нарушением требований, сообщает РИА «Новости».

На сайте Кремля по итогам заседания Госсовета был опубликован соответствующий перечень поручений.

Правительству РФ поручено принять меры, направленные на установление требований об обязательном информировании водителей о местах размещения работающих в автоматическом режиме специальных средств видеозаписи для фиксации нарушений.

Ранее сообщалось, что в России установят штраф за неоплату проезда по платным трассам.