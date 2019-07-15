Появились подробности лобового столкновения грузовика с микроавтобусом

В Якутии в результате столкновения грузовика с микроавтобусом погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в управлении ГИБДД МВД России по республике.

До этого стало известно о лобовом столкновении машины с пассажирами и грузового автомобиля.

Как отмечается, еще столько же человек пострадали и были госпитализированы.

«По неофициальным данным, водитель Toyota Hiace выехал на встречную полосу», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в детей на Украине.