Кортеж Зеленского врезался в детей, подтвердили в Киеве

В управлении госохраны подтвердили, что кортеж украинского лидера Владимира Зеленского попал в ДТП с автобусами, в которых перевозили детей в Запорожской области. Об этом сообщает «Страна.Ua».

Как отмечается, в аварию попал микроавтобус из кортежа главы государства.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, как подчеркивается, в аварию также попали две машины, которые двигались в попутном направлении.

Автомобиля президента страны среди участников ДТП не было. Он летел в столицу, а его кортеж возвращался в Киев.

Ранее сообщалось, что кортеж Зеленского врезался в автобусы с детьми.