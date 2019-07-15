Кортеж Зеленского врезался в детей, подтвердили в Киеве
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В управлении госохраны подтвердили, что кортеж украинского лидера Владимира Зеленского попал в ДТП с автобусами, в которых перевозили детей в Запорожской области. Об этом сообщает «Страна.Ua».
Как отмечается, в аварию попал микроавтобус из кортежа главы государства.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.
Кроме того, как подчеркивается, в аварию также попали две машины, которые двигались в попутном направлении.
Автомобиля президента страны среди участников ДТП не было. Он летел в столицу, а его кортеж возвращался в Киев.
Ранее сообщалось, что кортеж Зеленского врезался в автобусы с детьми.