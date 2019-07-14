Автомобиль въехал в детей на Украине

Автомобиль въехал в группу детей, которые ехали по дороге на велосипедах, сообщают украинские СМИ.

Инцидент произошел на трассе Николаев-Снигиревка.

Как отмечается, авария произошла из-за того, что автомобиль пытался обогнать велосипедистов, но с противоположного потока шел Камаз. Когда машина увидела его, то стала резко возвращаться на свою полосу, но не успела вовремя затормозить и сбила детей на велосипедах.

В результате ДТП пострадали шестеро детей. Они получили травмы разной степени тяжести. Легковой автомобиль, который столкнулся с юными велосипедистами, слетел в кювет, однако пассажиры и водитель не пострадали.

В настоящее время выясняются все детали произошедшего.