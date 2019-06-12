В жутком ДТП на Кутузовском проспекте столкнулись 6 автомобилей

В Москве на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Согласно имеющейся информации, произошло столкновение шести транспортных средств, среди которых BMW X6 и Gelandewagen. В настоящее время движение на проспекте «парализовано». В результате произошедшего пострадали два человека, еще один погиб.

На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее на Кутузовском проспекте автомобиль ВАЗ-2115 столкнулся с полицейской машиной.