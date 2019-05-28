В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.

По его словам, в результате ДТП погибли два человека. Источник также уточнил, что эти данные являются «предварительными». Число и состояние пострадавших в данный момент не называются.

«Согласно одной из версий, водитель мог не справиться с управлением», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что россиянка погибла в ДТП с автобусом в Италии.