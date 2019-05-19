Более 20 человек пострадали из-за наезда машины на пешеходов на Кубе
На Кубе старый автомобиль наехал на пешеходов. Об этом сообщает ACN со ссылкой на медиков.
Как отмечается, в результате инцидента погибли три человека, более 20 — пострадали.
Уточняется, что четверо из пострадавших были прооперированы. Кроме того, двое из поступивших в больницу являются иностранцами.
На настоящий момент обстоятельства произошедшего неизвестны.
Ранее сообщалось, что в США мужчина намеренно въехал в группу пешеходов.