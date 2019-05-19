Более 20 человек пострадали из-за наезда машины на пешеходов на Кубе

На Кубе старый автомобиль наехал на пешеходов. Об этом сообщает ACN со ссылкой на медиков.

Как отмечается, в результате инцидента погибли три человека, более 20 — пострадали.

Уточняется, что четверо из пострадавших были прооперированы. Кроме того, двое из поступивших в больницу являются иностранцами.

На настоящий момент обстоятельства произошедшего неизвестны.

Ранее сообщалось, что в США мужчина намеренно въехал в группу пешеходов.