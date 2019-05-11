Смертельное ДТП произошло под Ярославлем

Четыре человека погибли вечером 11 мая в результате столкновения автомобилей на трассе в Ярославской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Уточняется. что еще четыре человека были госпитализированы. Подчеркивается, что в числе пострадавших — девочка девяти лет.

По данным ведомства, авария произошла около 19.20 на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в Переславском районе.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с автобусом произошло под Саратовом.