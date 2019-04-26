Минюст США открыло уголовное дело против Ford

Министерство юстиции США открыло уголовное дело в отношении компании Ford Motor из-за возможной ошибки, которая была совершена при вычислении объемов выбросов выхлопных газов автомобилей ее производства. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании.

Как отмечается, в 2018 году сотрудники компании сообщили о вероятной ошибке в расчетах объема выбросов. По этой причине компания обратилась к сторонней фирме, чтобы она проверила, занижаются ли показания расходов топлива и объемов выбросов.

Уточняется, что разбирательство находится на начальном этапе. Причем компания заявила о готовности сотрудничать с властями.

Ранее сообщалось, что Ford объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей.