Смертельное ДТП с фурой произошло под Тулой

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В Тульской области в результате ДТП с участием фуры погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, при аварии также пострадал один человек.

Как отмечается, фура столкнулась с автомобилями «Газель» и «Камаз» на 97-м километре трассы М4 «Дон».

При этом после столкновения автомобили загорелись.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что под Томском в результате ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса погибли три человека.