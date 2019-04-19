Смертельное ДТП с фурой произошло под Тулой
В Тульской области в результате ДТП с участием фуры погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, при аварии также пострадал один человек.
Как отмечается, фура столкнулась с автомобилями «Газель» и «Камаз» на 97-м километре трассы М4 «Дон».
При этом после столкновения автомобили загорелись.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что под Томском в результате ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса погибли три человека.