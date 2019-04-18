МИД ФРГ подтвердил гибель граждан Германии в ДТП на Мадейре

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Министерство иностранных дел Германии заявило, что погибшие в ДТП с участием туристического автобуса на португальской Мадейре являются гражданами ФРГ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наши глубокие соболезнования по поводу погибших в аварии с автобусом», — говорится в сообщении ведомства.

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Как отмечается, при аварии погибли 28 человек.

При этом в результате ДТП также пострадали 28 человек.

Ранее сообщалось, что появилось видео с места смертельного ДТП в Португалии.