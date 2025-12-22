Аэропорт Саратова приостановил работу

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты самолетов. Об этом в Telegram сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Накануне в аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения на полеты самолетов. Дополнительные, поскольку в соответствии с действующим NOTAM, воздушная гавань и так работает с ограничениями, принимая регулярные рейсы лишь в промежутке с 8:30 до 20:00,

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее сообщалось, что российских пилотов трое суток не выпускают из аэропорта Туниса.