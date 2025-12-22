На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США авиакомпания начнет брать дополнительную плату с пассажиров plus-size

Southwest Airlines будет брать дополнительную плату с plus-size пассажиров
true
true
true
close
Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

В США авиакомпания Southwest Airlines, ранее известная своей политикой предоставления бесплатного дополнительного места пассажирам plus-size, с 27 января 2026 года начнет брать плату за такие места, пишет Metro.

Ранее крупные пассажиры могли получить соседнее место бесплатно при регистрации в аэропорту или оплатить его заранее с возможностью возврата. Новые правила предусматривают, что второй билет придется покупать при первоначальном бронировании, и он не подлежит возврату, за исключением случаев, когда рейс вылетает с хотя бы одним свободным местом и оба места приобретены в одном тарифном классе.

Национальная ассоциация по продвижению принятия лишнего веса (NAAFA) назвала изменения «разрушительными» для пассажиров plus-size. Исполнительный директор организации отметила, что многие крупные люди избегают полетов, а отмена бесплатного дополнительного места делает путешествия дороже и менее комфортными.

«Southwest был единственным маяком надежды для многих людей, которые иначе не летали бы. А теперь этот маяк погас», — сказала женщина.

Представитель авиакомпании сообщил, что пассажиры, ранее использовавшие политику дополнительных мест, будут проинформированы о новых правилах. Это изменение стало частью серии недавних корректировок в политике Southwest, включая отмену открытой рассадки, которая позволяла клиентам выбирать места сразу после посадки.

Ранее пассажир самолета попытался открыть дверь во время полета из-за галлюцинаций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами