В США авиакомпания начнет брать дополнительную плату с пассажиров plus-size

В США авиакомпания Southwest Airlines, ранее известная своей политикой предоставления бесплатного дополнительного места пассажирам plus-size, с 27 января 2026 года начнет брать плату за такие места, пишет Metro.

Ранее крупные пассажиры могли получить соседнее место бесплатно при регистрации в аэропорту или оплатить его заранее с возможностью возврата. Новые правила предусматривают, что второй билет придется покупать при первоначальном бронировании, и он не подлежит возврату, за исключением случаев, когда рейс вылетает с хотя бы одним свободным местом и оба места приобретены в одном тарифном классе.

Национальная ассоциация по продвижению принятия лишнего веса (NAAFA) назвала изменения «разрушительными» для пассажиров plus-size. Исполнительный директор организации отметила, что многие крупные люди избегают полетов, а отмена бесплатного дополнительного места делает путешествия дороже и менее комфортными.

«Southwest был единственным маяком надежды для многих людей, которые иначе не летали бы. А теперь этот маяк погас», — сказала женщина.

Представитель авиакомпании сообщил, что пассажиры, ранее использовавшие политику дополнительных мест, будут проинформированы о новых правилах. Это изменение стало частью серии недавних корректировок в политике Southwest, включая отмену открытой рассадки, которая позволяла клиентам выбирать места сразу после посадки.

