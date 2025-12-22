На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рябков призвал не поддаваться на «дешевые провокации» Запада о войне с Россией

Рябков: Запад действует в логике дешевых провокаторов, говоря о нападении РФ
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

На заявления стран Запада о намерении России напасть на НАТО не стоит реагировать, так как это «дешевые провокации», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его слова передает ТАСС.

«Они просто действуют в логике дешевых и абсолютно примитивных провокаторов. Именно так к этому надо относиться, не поддаваясь на эти провокации», — сказал Рябков на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай».

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия якобы может напасть на одну из стран — членов НАТО еще до 2029 года. По его словам, к этому времени РФ сможет восстановить свои вооруженные силы настолько, что будет якобы способна совершить нападение. Он добавил, что по оценкам некоторых экспертов прошедшее лето и вовсе было последним мирным.

О том, что правительство ФРГ занимается ускоренной подготовкой к полномасштабному военному конфликту с Россией, говорил и посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Газета The Washington Post писала, что Германия готовит население к войне с РФ к 2029 году. В публикации говорится, что на фоне этого станции метро и подвалы в ФРГ планируют переоборудовать в убежища. Немецкие чиновники призывают граждан внести свой вклад и создать запасы на 10 дней или хотя бы на три.

Ранее Мерц заявил, что не верит словам Путина о стремлении к миру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами