Рябков призвал не поддаваться на «дешевые провокации» Запада о войне с Россией

На заявления стран Запада о намерении России напасть на НАТО не стоит реагировать, так как это «дешевые провокации», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его слова передает ТАСС.

«Они просто действуют в логике дешевых и абсолютно примитивных провокаторов. Именно так к этому надо относиться, не поддаваясь на эти провокации», — сказал Рябков на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай».

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия якобы может напасть на одну из стран — членов НАТО еще до 2029 года. По его словам, к этому времени РФ сможет восстановить свои вооруженные силы настолько, что будет якобы способна совершить нападение. Он добавил, что по оценкам некоторых экспертов прошедшее лето и вовсе было последним мирным.

О том, что правительство ФРГ занимается ускоренной подготовкой к полномасштабному военному конфликту с Россией, говорил и посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Газета The Washington Post писала, что Германия готовит население к войне с РФ к 2029 году. В публикации говорится, что на фоне этого станции метро и подвалы в ФРГ планируют переоборудовать в убежища. Немецкие чиновники призывают граждан внести свой вклад и создать запасы на 10 дней или хотя бы на три.

Ранее Мерц заявил, что не верит словам Путина о стремлении к миру.