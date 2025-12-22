В МИД РФ рассказали о попытках Прибалтики спровоцировать Россию и Белоруссию

Страны Прибалтики пытаются провоцировать Россию и Белоруссию и испытывать на прочность отношения двух государств. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на дискуссии Международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет ТАСС.

«Они одержимы идеей провокации и испытания на прочность, испытания терпения, создание ситуаций, которые вызывают эмоциональные вспышки в наших странах», — сказал дипломат.

По его словам, России и Белоруссии важно не поддаваться на эти провокации и сосредоточиться на стабильном развитии.

18 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Прибалтики проявляют дегенеративное верноподданичество, продолжая поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так дипломат прокомментировала онлайн-встречу контактной группы в формате «Рамштайн», где прибалтийские страны отчитались, что вложили в поддержку Украины 0,25% ВВП.

В октябре Захарова призвала мировое сообщество «бить в колокола» из-за того, что власти стран Прибалтики являются «реинкарнацией фашизма». Она отметила, что российская сторона ведет борьбу на международных площадках с проявлениями неонацизма в государствах Прибалтики, «поддерживает соотечественников».

Ранее Эстония обвинила российских пограничников в нарушении своей границы.