На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Развеян популярный миф о качестве спермы

EPS: масса тела не влияет на качество спермы у молодых пар
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Индекс массы тела (ИМТ) мужчин и женщин не является надежным показателем качества спермы во время полового акта у молодых людей, состоящих в стабильных отношениях. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Evolutionary Psychological Science (EPS).

Ученые проверяли популярную в эволюционной биологии гипотезу о том, что самцы могут «инвестировать» больше спермы при спаривании с более крупными самками, если размер тела сигнализирует о высокой фертильности. В экспериментах на животных такая зависимость действительно наблюдается. В начале 1990-х годов появилась работа, предполагавшая, что похожий механизм может существовать и у людей, однако с тех пор эти выводы почти не проверялись.

В новом исследовании приняли участие 34 пары, находившиеся в отношениях не менее трех месяцев. Средний возраст участников составлял около 21 года. Рост и вес всех добровольцев измерялись в лаборатории, после чего рассчитывался индекс массы тела. В течение 45 дней пары собирали образцы эякулята во время полового акта с использованием специальных презервативов, строго соблюдая условия воздержания и транспортировки материала.

Анализ показал, что ИМТ мужчин не связан ни с объемом эякулята, ни с концентрацией сперматозоидов, ни с их подвижностью и формой. Аналогично, масса тела женщин не влияла на показатели спермы партнеров. Эти результаты не подтвердили гипотезу о том, что мужчины адаптивно изменяют количество или качество спермы в зависимости от телосложения партнерши.

Единственная статистически значимая связь касалась длительности отношений: в более долгих союзах объем эякулята в среднем был выше. При этом на другие показатели — концентрацию, подвижность и морфологию сперматозоидов — продолжительность отношений не влияла. Причины такого эффекта пока остаются неясными.

Ранее был назван неочевидный фактор, влияющий на здоровье беременных женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами