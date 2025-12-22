Путин и Токаев провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге

РИА Новости: в Петербурге прошла встреча Путина и Токаева

В Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом пишет РИА Новости.

«Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге», — говорится в материале.

Повестка переговоров лидеров двух стран не раскрывается.

Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Петербурге во время саммита содружества, который прошел 10 октября в столице Таджикистана. В ходе мероприятия лидеры объединения приняли решение о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) статуса наблюдателя при Содружестве.

Российский глава проводит традиционные неформальные предновогодние встречи лидеров стран СНГ по меньшей мере с 2017 года. С 2018 года такие мероприятия проходят в Санкт-Петербурге.

Ранее в Петербурге состоялась встреча Путина и Лукашенко.