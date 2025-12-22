На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Олимпиаде-2026 в Италии может не хватить снега

Глава FIS Элиаш заявил о проблемах со снегом на трассе ОИ-2026 по фристайлу
FIS

Глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш заявил, что организаторы Олимпийских игр 2026 года в Италии столкнулись с проблемами на трассе для проведения соревнований по фристайлу. Его слова приводит ANSA.

Элиаш отметил, что из-за слабого финансирования Игр со стороны итальянского правительства участники могут столкнуться с нехваткой снежного покрова.

«Есть проблема с производством снега, были задержки. К сожалению, правительство не выделило денег, поэтому [организаторы] с трудом сводят концы с концами, что очень жаль. Мы звоним им по три раза в день: утром, в полдень и вечером», — заключил чиновник.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее сообщалось, что больше половины членов FIS выступали за возвращение российских лыжников.

Зимние виды спорта
