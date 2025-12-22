Лерчек раскрыла, как протекает ее беременность под домашним арестом

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя) призналась в беседе с Life, что не жалуется на беременность.

По словам Лерчек, врачи не выявили никаких отклонений на осмотре. Беременность протекает хорошо.

«Чувствую себя намного лучше. Нас отпускали к врачу. Главное, что ребенок здоров», — поделилась знаменитость.

18 декабря Чекалина не смогла прийти в суд на рассмотрение жалобы на продление ей домашнего ареста. Причиной этому стало недомогание в связи с беременностью.

На данный момент Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей. 24 ноября суд продлил домашний арест. Артему и Валерии Чекалиным продлили домашний арест на полгода.

В ноябре стало известно, что Лерчек ждет четвертого ребенка. 24 числа знаменитость подтвердила, что отцом ее будущего ребенка станет ее тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

Ранее Лерчек рассказала, чему ее научил домашний арест.