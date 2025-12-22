На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лерчек раскрыла, как протекает ее беременность под домашним арестом

Блогерша Лерчек заявила, что беременность протекает хорошо
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя) призналась в беседе с Life, что не жалуется на беременность.

По словам Лерчек, врачи не выявили никаких отклонений на осмотре. Беременность протекает хорошо.

«Чувствую себя намного лучше. Нас отпускали к врачу. Главное, что ребенок здоров», — поделилась знаменитость.

18 декабря Чекалина не смогла прийти в суд на рассмотрение жалобы на продление ей домашнего ареста. Причиной этому стало недомогание в связи с беременностью.

На данный момент Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей. 24 ноября суд продлил домашний арест. Артему и Валерии Чекалиным продлили домашний арест на полгода.

В ноябре стало известно, что Лерчек ждет четвертого ребенка. 24 числа знаменитость подтвердила, что отцом ее будущего ребенка станет ее тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

Ранее Лерчек рассказала, чему ее научил домашний арест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами