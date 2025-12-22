На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал Пашиняну, почему не падает Александровская колонна

Путин и Пиотровский рассказали Пашиняну об Александровской колонне
Артем Пряхин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский во время экскурсии по музею рассказали премьер-министру Армении Николу Пашиняну об особенностях Александровской колонны. Об этом пишет РИА Новости.

»(Александровская колонна - ред.) стоит под собственным весом... Никак не закреплена», — сказал российский лидер.

Глава музея отметил, что по этой причине на военных парадах по дворцовой площади не ходили танки, а в нынешнее время для техники стали использовать резиновые накладки, чтобы не сотрясать землю.

Путин лично встретил лидеров СНГ в Эрмитаже. Вместе с Президентом России музей осматривали Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и их узбекский коллега Шавкат Мирзиёев.

Путин проводит традиционные неформальные предновогодние встречи лидеров стран СНГ по меньшей мере с 2017 года. С 2018 года такие мероприятия проходят в Санкт-Петербурге.

Ранее в Петербурге состоялась встреча Путина и Лукашенко.

