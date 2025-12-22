Путин на встрече с президентом Таджикистана высказался об убийстве школьника в Одинцово

Президент РФ Владимир Путин во время встречи выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с гибелью четвероклассника в Успенской средней школе поселка Горки-2 в Одинцово. Трансляцию встречи вел Telegram-канал Кремля.

«Начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад», — сказал Путин.

Президент назвал теракты в отношении детей «особенно отвратительным преступлением». Он подчеркнул, что «без всякого сомнения следствие будет доведено до конца» и виновных накажут.

Путин также передал соболезнования родным погибшего мальчика.

17 декабря МВД Таджикистана потребовало тщательно расследовать убийство школьника в Одинцово.

Нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Он ворвался в учебное заведение с ножом, нанес удар охраннику и одному из учеников — мальчик не выжил. Нападавшего задержали прибывшие на место силовики, когда он заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

Ранее стало известно, кто был настоящей целью нападения в школе в Одинцово.