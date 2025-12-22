В Москве семья спустя 10 лет узнала, что купила квартиру по «схеме Долиной»

В Москве суд вернул квартиру многодетной семье, купившей жилье по схеме Долиной

В Москве суд вынес решение по спору, связанному с купленной по «схеме Долиной» квартире. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Хозяйка квартиры стала жертвой мошенников в 2012 году. Под их давлением пострадавшая передала им документы на жилье и пропала. В 2013 году аферисты продали жилье семье с тремя несовершеннолетними детьми.

«Лишь спустя 10 лет семья узнала, что приобрела жилье у мошенников», – сообщается в публикации.

В суд обратился один из родственников женщины. Он потребовал, чтобы сделку признали недействительной, а семья – освободила квартиру.

Люблинский районный суд признал семью добросовестными покупателями. Однако сделку признали недействительной и обязал семью уехать.

Такое решение не устроило семью, поэтому они подали апелляцию. В результате решение было отменено, родственнику женщины в удовлетворении исковых требований отказали.

Ранее пожилая петербурженка продала четыре квартиры по «схеме Долиной и пытается вернуть их.