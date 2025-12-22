На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве семья спустя 10 лет узнала, что купила квартиру по «схеме Долиной»

В Москве суд вернул квартиру многодетной семье, купившей жилье по схеме Долиной
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве суд вынес решение по спору, связанному с купленной по «схеме Долиной» квартире. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Хозяйка квартиры стала жертвой мошенников в 2012 году. Под их давлением пострадавшая передала им документы на жилье и пропала. В 2013 году аферисты продали жилье семье с тремя несовершеннолетними детьми.

«Лишь спустя 10 лет семья узнала, что приобрела жилье у мошенников», – сообщается в публикации.

В суд обратился один из родственников женщины. Он потребовал, чтобы сделку признали недействительной, а семья – освободила квартиру.

Люблинский районный суд признал семью добросовестными покупателями. Однако сделку признали недействительной и обязал семью уехать.

Такое решение не устроило семью, поэтому они подали апелляцию. В результате решение было отменено, родственнику женщины в удовлетворении исковых требований отказали.

Ранее пожилая петербурженка продала четыре квартиры по «схеме Долиной и пытается вернуть их.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами