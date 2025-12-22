Православный активист потребовал привлечь ряженых героев России к уголовной ответственности

Ряженые Герои России — казак Сергей Иваньков и бывший боец «Ахмата» Айказ Караманян — должны понести уголовную ответственность за появление на публике с фальшивыми наградами. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель главы председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Посягательство на высшую государственную награду — это не просто проступок, это тяжкое оскорбление памяти настоящих героев, их подвигов и самопожертвования. Мы должны четко понимать, откуда взялись эти ненастоящие награды, кто стоит за их изготовлением и распространением. Подобные действия напрямую направлены на дискредитацию нашей армии и тех, кто с честью выполняет свой воинский долг. Все, кто причастен к этой позорной истории, должны понести строгую уголовную ответственность. Закон обязан дать однозначную оценку таким поступкам как форме надругательства над символами воинской славы и государственными знаками отличия. Нельзя допускать, чтобы тень падала на истинных защитников Отечества из-за действий ряженых и мошенников. Особенно цинично, когда подобное происходит под прикрытием псевдопатриотической или благотворительной деятельности», — отметил Иванов.

До этого военный из «ДШРГ Русич» Евгений Рассказов (Топаз) сообщил в своем Telegram-канале, что участниками скандала с поддельными наградами в Ростовской области стали экс-боец «Ахмата» Айказ Караманян из Сочи и член казачьего общества из Адлера Сергей Иваньков. Инцидент получил огласку благодаря блогеру Екатерине Колотовкиной — она встретила «ряженых» в кафе и была поражена количеством и их «геройских звезд» и нагрудных медалей. По ее словам, такого числа наград не видели даже ее спутники — участники СВО.

Ранее депутата из Пензы заподозрили в ношении чужих наград.