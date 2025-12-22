На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Православный активист потребовал привлечь ряженых героев России к уголовной ответственности

Активист Иванов: участники истории с ряжеными героями России должны понести ответственность
true
true
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Ряженые Герои России — казак Сергей Иваньков и бывший боец «Ахмата» Айказ Караманян — должны понести уголовную ответственность за появление на публике с фальшивыми наградами. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель главы председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Посягательство на высшую государственную награду — это не просто проступок, это тяжкое оскорбление памяти настоящих героев, их подвигов и самопожертвования. Мы должны четко понимать, откуда взялись эти ненастоящие награды, кто стоит за их изготовлением и распространением. Подобные действия напрямую направлены на дискредитацию нашей армии и тех, кто с честью выполняет свой воинский долг. Все, кто причастен к этой позорной истории, должны понести строгую уголовную ответственность. Закон обязан дать однозначную оценку таким поступкам как форме надругательства над символами воинской славы и государственными знаками отличия. Нельзя допускать, чтобы тень падала на истинных защитников Отечества из-за действий ряженых и мошенников. Особенно цинично, когда подобное происходит под прикрытием псевдопатриотической или благотворительной деятельности», — отметил Иванов.

До этого военный из «ДШРГ Русич» Евгений Рассказов (Топаз) сообщил в своем Telegram-канале, что участниками скандала с поддельными наградами в Ростовской области стали экс-боец «Ахмата» Айказ Караманян из Сочи и член казачьего общества из Адлера Сергей Иваньков. Инцидент получил огласку благодаря блогеру Екатерине Колотовкиной — она встретила «ряженых» в кафе и была поражена количеством и их «геройских звезд» и нагрудных медалей. По ее словам, такого числа наград не видели даже ее спутники — участники СВО.

Ранее депутата из Пензы заподозрили в ношении чужих наград.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами