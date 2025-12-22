На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Новгороде мужчина пытался взорвать жилой дом из-за спора с соседями

СК РФ: жителя Нижнего Новгорода обвинили в теракте за попытку взорвать дом
true
true
true
close
Telegram-канал Нижегородский Следком

Житель Нижнего Новгорода стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о террористическом акте. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Нижегородской области в Telegram-канале.

По данным ведомства, у мужчины был конфликт с соседями по многоквартирному дому. На этом фоне 14 декабря он, пытаясь совершить взрыв в здании, открыл газ в своей квартире и скрылся. Незадолго до этого фигурант установил камеру наблюдения.

«Запах газа заметили соседи мужчины. Прибывшими на место сотрудниками регионального МЧС России возгорание было предотвращено», — отмечается в заявлении.

Впоследствии сотрудники СК и Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД РФ по Нижегородской области провели необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установили личность подозреваемого. Мужчину задержали, а далее суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы и объекты, имеющие значение для уголовного дела», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что следователи продолжают допрашивать свидетелей и устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее двух подростков обвинили в совершении теракта за поджог леса в Забайкальском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами