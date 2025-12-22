На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ назвали гарантию безопасности Калининградской области

Рябков: безопасность Калининградской области будет гарантирована всей мощью РФ
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Безопасность Калининградской области будет гарантирована всей мощью российского государства. Об этом в ходе международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«В полном объеме и во всех аспектах следует исходить из того, что ее безопасность и нормальная жизнедеятельность всего, что там находится, и жизнь наших граждан будет гарантирована всей мощью российского государства», — сказал он.

19 декабря в ходе «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет уничтожать угрозы Калининградской области в случае их появления. При этом он выразил надежду, что этого не случится.

До этого бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзский заявил, что Польша и другие страны НАТО могли бы в случае необходимости нанести удар по Калининградской области из-за угрозы со стороны России.

Ранее депутат Колесник заявил, что РФ ответит на блокаду Калининграда согласно военной доктрине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами